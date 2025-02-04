Звезда «Дома-2» Ирина Пинчук сделала интимную пластику: «Нужно всем после родов»

Третьего ребенка теперь она собирается рожать исключительно через кесарево.

Звезда «Дома-2» Ирина Пинчук сделала интимную пластику. Об этом она рассказала в своем личном блоге.

«Девочки, я хочу вам сказать, что на этой планете на одну счастливую женщину стало больше. И так здорово сказать вам об этом прямо», — обратилась Ирина к своим подписчикам.

Девушка также выразила свое возмущение по поводу того, что об интимной пластике принято молчать. Об операциях на грудь, нос и глаза говорят во всеуслышание, а о необходимом после родов вмешательстве — стыдливо молчат, сетует Ирина.

«Считаю, что это главная операция, которую нужно делать после родов. Ну, реально! Это касается не только эстетики. Если рожаешь сама, то не может быть, чтобы все прошло бесследно. Все равно как прежде уже никогда не будет», — отмечает она.

Экс-участница реалити является матерью двоих детей. Она подчеркнула, что сделала интимную пластику не только ради эстетики, но и ради здоровья. В планах у Ирины еще одно вмешательство — хирургическая сетка, необходимая в случаях, когда опускаются тазовые органы.

«Перед операцией на повторном приеме мы решили не ставить сетку, но во время операции стало понятно, что в моем случае ее нужно ставить обязательно. Поэтому через полгода будем это делать», — поделилась девушка.

Напоследок она отметила, что третьи роды будут возможны только через кесарево сечение.

Недавняя операция прошла без осложнений, звезда уже вернулась домой. По ее словам, интимная пластика — лучший подарок от мужа. Ну и для мужа тоже, конечно же.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что девятимесячного сына Пинчук увезли на скорой.

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