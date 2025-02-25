«Пусть обсуждают»: Соседов высказался о ссоре с Кудрявцевой на съемках шоу

Знаменитости выступали в качестве жюри на музыкальной программе. После выступления одного из участников их мнения кардинально разошлись.

Музыкальный критик Сергей Соседов поделился подробностями ссоры с телеведущей Лерой Кудрявцевой. Знаменитости сцепились на съемках шоу, посвященного певцу Юрию Шатунову.

В беседе с изданием VOICE Соседов опроверг слухи о том, что их конфликт был заранее спланирован редакторами. Он объяснил, что просто не согласился с оценкой, которую его коллега по судейскому столу дала выступлению Сергея Челобанова.

Соседов был крайне удивлен эмоциональным ответом Кудрявцевой и тем более ее броском подушкой. Он считает, что исполнение Челобановым песни «Грезы» было «ужасным», в то время как Кудрявцевой все понравилось.

Соседов заверил, что не держит на нее зла. Он, по собственным словам, даже забыл об этом эпизоде и еще не смотрел выпуск.

«Сняли же мы это давным-давно. Людям же надо что-то обсуждать, пусть обсуждают», — добавил он.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лера Кудрявцева описала состояние мамы после инсульта.