«Пусть обсуждают»: Соседов высказался о ссоре с Кудрявцевой на съемках шоу

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Стефания Чашина
Стефания Чашина 38 0

Соседов заявил, что не обижается на Кудрявцеву после ссоры на съемках шоу

«Пусть обсуждают»: Соседов о скандале с Кудрявцевой

Фото: Прокофьев Вячеслав/ТАСС

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Знаменитости выступали в качестве жюри на музыкальной программе. После выступления одного из участников их мнения кардинально разошлись.

Музыкальный критик Сергей Соседов поделился подробностями ссоры с телеведущей Лерой Кудрявцевой. Знаменитости сцепились на съемках шоу, посвященного певцу Юрию Шатунову.

В беседе с изданием VOICE Соседов опроверг слухи о том, что их конфликт был заранее спланирован редакторами. Он объяснил, что просто не согласился с оценкой, которую его коллега по судейскому столу дала выступлению Сергея Челобанова.

Соседов был крайне удивлен эмоциональным ответом Кудрявцевой и тем более ее броском подушкой. Он считает, что исполнение Челобановым песни «Грезы» было «ужасным», в то время как Кудрявцевой все понравилось.

Соседов заверил, что не держит на нее зла. Он, по собственным словам, даже забыл об этом эпизоде и еще не смотрел выпуск.

«Сняли же мы это давным-давно. Людям же надо что-то обсуждать, пусть обсуждают», — добавил он.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лера Кудрявцева описала состояние мамы после инсульта.

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«Пусть обсуждают»: Соседов высказался о ссоре с Кудрявцевой на съемках шоу

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