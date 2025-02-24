«Реабилитации не помогли»: Лера Кудрявцева о состоянии 82-летней мамы после инсульта

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 29 0

Телеведущая Кудрявцева о состоянии мамы после инсульта: Реабилитации не помогли

Лера Кудрявцева рассказала о состоянии здоровья 82-летней мамы после инсульта

Фото: СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева

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По словам знаменитости, несмотря на возраст и болезнь, пенсионерка не теряет интереса к жизни и даже готова посоревноваться в активности с молодежью.

Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала о самочувствии 82-летней матери Александры Ивановны, которая перенесла инсульт четыре года назад. По словам звезды, несмотря на преклонный возраст и проблемы со здоровьем, женщина продолжает радоваться жизни, сохраняет активность, ясный ум и прекрасную память и в этом плане вполне готова дать фору молодежи.

текстЛера Кудрявцева с мамой. Instagram*/leratv

По словам Кудрявцевой, после инсульта рука ее мамы осталась парализованной, все усилия врачей оказались тщетными, подвижность не восстановилась. Но это вовсе не мешает Александре Ивановне заниматься привычными делами с одной действующей рукой. К примеру, она отлично плавает, заставляя понервничать окружающих.

«Моей маме 82 года. Четыре года назад она перенесла инсульт и одна рука отказала, реабилитации не помогли. Но при этом она плавает с одной рукой часами за буйки, что спасатели на нее ругаются», — цитирует ведущую 7Дней.ru.

Кудрявцева также похвалила память Александры Ивановны. Она вспомнила, как мама встретила знакомую, которую не видела около 20 лет, и тут же узнала. Женщины мило пообщались, обменялись добрыми пожеланиями, а телеведущая не могла поверить происходящему. Оказалось, однажды они познакомились в парке и погуляли вместе. И случайная собеседница не забылась, как это часто бывает.

«Что? 20 лет назад в парке гуляли?» — удивляется звезда.

А удивляется, потому что сама не может похвастаться отличной памятью. Периодически она жалуется поклонникам на провалы, но объясняет их слишком плотным рабочим графиком, нехваткой качественного сна и отдыха. Ранее, писал 5-tv.ru, Лера Кудрявцева честно рассказала о других своих недостатках и вредных привычках.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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