Умерла соул-исполнительница Роберта Флэк

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 39 0

Ушла из жизни певица Роберта Флэк

Скончалась соул-исполнительница Роберта Флэк

Фото: www.globallookpress.com/Mayer/face to face

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Ей было 88 лет.

Умерла певица Роберта Флэк. Легенде соул-музыки было 88 лет. Об этом сообщили представители артистки, уточнив, что она ушла мирно утром 24 февраля в окружении близких.

Флэк вошла в историю не только как мастер джаза, но и благодаря своему уникальному голосу, который покорил сердца миллионов. В 1973 году она получила Грэмми за балладу The First Time Ever I Saw Your Face, ставшую настоящим гимном романтики. Песня же Killing Me Softly with His Song сделала ее иконой соула.

Роберта родилась 10 февраля 1937 года в Северной Каролине в семье музыкантов. Будущая звезда с ранних лет проявляла интерес к музыке. Уже в девять лет она начала осваивать пианино, а в 15 поступила в Университет Говарда, став одной из самых молодых его студенток. Первую запись она сделала в 1969 году — с этого и началась ее звездная карьера.

Настоящее признание к Флэк пришло в 1972 году, когда Клинт Иствуд использовал The First Time Ever I Saw Your Face в своем фильме «Сыграй мне перед смертью». Это стало поворотным моментом в ее карьере, открыв для Флэк мир больших экранов и международную славу.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что умер актер из сериалов «Универ» и «Склифосовский» Олег Юдин.

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