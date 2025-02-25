Левой и правой: кто такой амбидекстр и можно ли им стать

Плавность и регулярность — ключ к успеху.

Амбидекстр — это человек, который левша и правша одновременно. Научиться работать обеими руками одинаково уверенно — вполне реально. Врач-терапевт Светлана Немова рассказала URA.RU, как это сделать.

По словам Немовой, для развития амбидекстричности достаточно ежедневно выполнять рутинные дела недоминирующей рукой — например, чистить зубы или есть. С течением времени такие простые тренировки помогут улучшить навыки.

«Для достижения эффекта тренировки должны быть плавными, регулярными и систематическими. Например, можно начать с выполнения привычных вещей недоминирующей рукой», — рассказала врач-терапевт.

Если же есть желание ускорить процесс, можно добавить занятия, развивающие оба полушария мозга, такие как ментальная арифметика или тренировки когнитивных функций. Также полезны виды спорта, активирующие обе руки, например, теннис.

Однако Немова предупредила: важно не перегружать недоминирующую руку. Излишние усилия могут привести к усталости и стрессу, поэтому тренировки должны быть плавными и регулярными. С постепенным подходом можно стать амбидекстром без ущерба для здоровья.

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