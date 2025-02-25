Макрон и Трамп потрогали друг друга за колени

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 34 0

Президент Франции Макрон положил руку на колено Трампу на встрече в Белом доме

Фото, видео: Reuters/Brian Snyder; 5-tv.ru

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Неоднозначный момент продлился настолько долго, что в результате неловкой паузы политики остались сидеть, взявшись за руки.

Президент Франции Эммануэль Макрон поставил в весьма неловкую ситуацию американского коллегу Дональда Трампа во время переговоров в Белом доме. В ходе беседы гость почесался, после чего положил руку на колено главе США. Встреча транслировалась в соцсетях.

В ответ Трамп попытался пощупать колено Макрона и получил резкий отпор — французский лидер убрал его руку со своей ноги. В результате президенты окончательно запутались, перебирая конечности друг друга. Образовалась пауза, в течение которой они просто сидели и держались за руки. Нарочитый смех не спас ситуацию.

Обвинения в непрофессионализме в адрес Макрона стали самыми сдержанными комментариями под видео. Еще более смешной и нелепой ситуация выглядит после того, как Трамп не вышел к гостю навстречу, когда его автомобиль прибыл к Белому дому. Президенту Франции пришлось самому заходить в здание. Очевидно, французской активности, в том числе и тактильной, в Штатах не оценили.

Три дня назад стало известно, что Эммануэль Макрон побывает в Вашингтоне. Вместе с премьер-министром Великобритании Киром Стармером он намеревался обсудить с американским коллегой отправку на Украину 30 тысяч военных. Политические обозреватели также уверены, что Стармер и Макрон попытаются отговорить Трампа от переговоров с Россией и убедить оказать помощь Киеву.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как проходит саммит Евросоюза в поддержку Украины. Лидеры альянса прибыли в Киев.

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