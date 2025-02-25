Трамп заявил, что конфликт на Украине может разрешиться в ближайшие недели

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В это же время Макрон указал на необходимость возобновления диалога с Россией.

Фото, видео: Reuters/Kevin Lamarque; 5-tv.ru

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Интерес к российским редкоземельным металлам проявил именно Дональд Трамп. Американский лидер заявил, что у нашей страны есть огромные запасы ценных ресурсов. И совместные экономические проекты с Россией отвечают запросам американского бизнеса.

В то же время, по словам Трампа, Штаты близки к заключению сделки по украинским редкоземельным элементам. Она предполагает создание так называемого «Фонда восстановления», который составит 500 миллиардов долларов. В эту коммерческую структуру Украина и будет направлять отчисления. А именно 50% от доходов, которые получают с продажи природных ресурсов.

Контролировать всю схему будут США. При этом вкладываться в восстановление Украины, по заявлению Трампа, в Штатах не собираются. Он подчеркнул, что Вашингтон и так достаточно вложил денег в Киев.

«У нас есть 230 миллиардов евро — это замороженные в Европе российские активы, но эти деньги не могут быть обеспечением кредита, потому что это не наша собственность, поэтому они заморожены», — сказал Трамп.

Также Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине можно закончить в течение нескольких недель. А президент Франции Эммануэль Макрон, с которым у Трампа состоялась встреча в Белом доме, выступил за возобновление диалога с российским лидером Владимиром Путиным. Для этого, по словам французского президента, сейчас есть все основания.

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