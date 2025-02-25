Шесть человек пострадали при опрокидывании маршрутки под Краснодаром
ДТП произошло в Усть-Лабинском районе.
Фото: Telegram/23 МВД/mvd_23
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Шесть человек пострадали в ДТП с маршрутным такси в Краснодарском крае. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону в Telegram-канале.
Все произошло в 05:00 25 февраля на 85-м километре трассы город Краснодар — Кропоткин. Житель станицы Тбилисской управлял маршруткой. При движении по трассе он допустил съезд с дороги с дальнейшим опрокидыванием.
«В результате ДТП пострадали шесть пассажиров, личности которых устанавливаются», — отметили в ведомстве.
В настоящее время на месте работают правоохранители. Они устанавливают обстоятельства происшествия.
Утром 25 февраля страшное ДТП произошло в Карачаево-Черкессии. Отечественная легковушка лоб в лоб столкнулась с иномаркой. В результате аварии погибли шесть человек и еще один пострадал, его госпитализировали в тяжелом состоянии.
Данных о том, что к ЧП могла привести непогода, нет. Проверку инцидента проводят полицейские, следователи и сотрудники прокуратуры.
Ранее 5-tv.ru писал, что автомобиль марки BMW влетел в отбойник на трассе М-11. В машине находились три человека, двое погибли моментально, еще один находится в больнице в тяжелом состоянии.
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