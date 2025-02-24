Автомобиль разорвало на части: BMW влетел в отбойник на трассе М-11

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BMW влетел в отбойник на трассе М-11

Фото, видео: © РИА Новости/Илья Наймушин; 5-tv.ru

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В машине находились три человека, двое погибли моментально, еще один находится в больнице в тяжелом состоянии.

Автомобиль BMW разорвало на части на скоростной трассе Москва-Петербург. Предположительно, водитель не справился с управлением.

Иномарка на огромной скорости неслась по левой полосе. Внезапно ее развернуло и вынесло на отбойник. От удара машина рассыпалась на части, тысячи обломков разлетелись по дороге.

В момент аварии в салоне находились три человека. Водитель и пассажир погибли. Еще один пострадавший находится в тяжелом состоянии в больнице.

 

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