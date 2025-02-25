Генконсул РФ в Марселе рассказал о работе дипмиссии после атаки

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 34 0

Генконсул РФ Оранский: диппредставительство в Марселе работает штатно

Генконсул РФ Оранский: диппредставительство в Марселе работает штатно

Фото: Reuters/Manon Cruz

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В результате нападения никто не пострадал.

Генеральное консульство РФ в Марселе работает 25 февраля в штатном режиме после атаки, произошедшей накануне. Об этом сообщил генконсул России Станислав Оранский в беседе с 5-tv.ru.

«Сегодня мы работаем как обычно. Сейчас идет в это время прием российских граждан, все в обычном режиме», — сказал он.

Кроме того, Оранский отметил, что двое задержанных подозреваемых являются гражданами Франции. Причем они неслучайно выбрали место для нападения. По словам генконсула РФ, взрывные устройства были заброшены на парковку служебных машин. Причем российская разведка предупреждала о риске терактов.

«Служба внешней разведки России на прошлой неделе опубликовала предупреждение о возможных готовящихся терактах в отношении российских загранучреждений, поэтому мы предварительно все эти машины перегнали внутрь территории консульства», — подчеркнул Оранский.

Атака на генконсульство произошла рано утром, когда сотрудники только готовились к рабочему дню. На улице было в этот момент пусто, никто не пострадал.

Всего злоумышленники забросили на территорию дипмиссии три устройства: два сдетонировали, а одно удалось обезвредить прибывшим на место саперам. По предварительному заключению экспертов, взрывчатки содержали алюминиевую кислоту.

Ранее 5-tv.ru писал, что Франция недостаточно охраняет дипучреждения России в Марселе.

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