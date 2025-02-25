«Риски сохраняются»: Франция недостаточно охраняет дипучреждения России в Марселе

Российский генконсул подтвердил задержание подозреваемых в атаке.

Власти Франции не реагируют на просьбы России об усилении охраны дипломатических учреждений РФ. Об этом заявил российский генконсул в Марселе Станислав Оранский в беседе с РИА Новости.

«Очень давно Россия просит усилить меры безопасности российских загранучреждений во Франции, потому что, кроме посольства, стационарного поста больше нет нигде: ни в Страсбурге, ни в Марселе, ни в Вильфранш-сюр-Мер», — сказал он.

Оранский также подтвердил задержание двух подозреваемых в нападении на консульство РФ в Марселе. Один из злоумышленников снял маску во время атаки. Это и позволило установить его личность по записи с камер видеонаблюдения. После этого полиция ожидала подозреваемых на проукраинском митинге, где задержала их.

«Мы надеемся, что этого не повторится, но это не исключено, естественно, риски сохраняются, здесь же очень много украинцев», — добавил генконсул РФ в Марселе.

Атака на генконсульство РФ в Марселе

Утром 24 февраля неизвестные злоумышленники бросили на территорию диппредставительства три бутылки с взрывчатым веществом, два из которых сдетонировали. Предполагается, что злоумышленники целились в сад.

На месте происшествия работали около 30 служащих морской пожарной охраны Марселя и правоохранительные органы. Никто из сотрудников консульства не пострадал. Прокуратура города начала расследование, подозреваемый в преступлении уже был задержан.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что эта атака имеет все признаки террористического акта. Дипломат выразила требование Парижу со стороны Москвы по усилению безопасности загранучреждений.

Ранее 5-tv.ru писал, что СК РФ возбудил уголовное дело о нападении на генконсульство России в Марселе.