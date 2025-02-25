По подозрению в нападении на российское загранучреждение задержаны двое мужчин — участников проукраинского митинга.

Исполнителями взрыва в генконсульстве РФ в Марселе были граждане Франции. Об этом 5-tv.ru сообщил российский генконсул Станислав Оранский, которого местная полиция информирует о ходе расследования инцидента.

«Заброс произошел на территорию генконсульства в семь утра. Раннее время, сотрудники готовились к рабочему дню, на улице никого не было. Два устройства взорвались, одно не сдетонировало, осталось целым и позже было обезврежено полицейскими. Разрушений и пострадавших не было», — рассказал дипломат.

Экспертиза предварительно установила, что бутылки с зажигательной смесью, которые злоумышленники забросили на территорию российского загранучреждения, содержали алюминиевую кислоту.

По словам генконсула, исполнители акции целенаправленно метили в то место, где обычно паркуются консульские автомобили. Однако оставить российское ведомство без транспорта им не удалось, так как сотрудники заранее приняли меры безопасности.

«Служба внешней разведки (СВР), как вы знаете, на прошлой неделе опубликовала предупреждение о готовящихся терактах в отношении российских загранучреждений. Поэтому мы предварительно все машины перегнали внутрь территории консульства», — пояснил Оранский.

После того как во дворе учреждения прогремели взрывы, российские дипломаты немедленно связались с марсельскими правоохранителями. В течение десяти минут на место происшествия прибыли около 30 полицейских автомобилей, несколько пожарных машин и специалисты по разминированию.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело, и уже вечером в центре города на проходившем там проукраинском митинге были задержаны двое подозреваемых в нападении на генконсульство РФ.

«Сейчас они находятся в полиции, ведутся допросы. Известно, что оба — граждане Франции», — отметил Оранский.

Он добавил, что на работе ведомства инцидент не отразился. Сегодня оно продолжило вести прием российских граждан в обычном режиме.

«Виноваты все равно русские»

Фото, видео: www.globallookpress.com/Gerard Bottino; 5-tv.ru

По мнению политолога и журналиста Юрия Светова, нападение на российское загранучреждение сойдет с рук его исполнителям. Более того, в Европе обвинят в произошедшем саму Россию, считает эксперт.

«В газетах уже пишут, что украинцы так выразили свое негодование. Да, может, это неправильно, но их русские якобы довели до того, что они вынуждены так поступать. Мы должны четко осознавать: любая история, в которой замешаны украинцы, на Западе подается совершенно под другим соусом — виноваты все равно русские. Я думаю, что эти люди (исполнители взрыва — Прим. ред.) отделаются тем, что с ними поговорят и выпустят», — поделился Светов в комментарии 5-tv.ru.

Политолог добавил, что очередная провокация украинских националистов была предсказуемой, поскольку они любят разного рода символические акции, привязанные к каким-либо памятным датам или праздникам. В этот раз у них было сразу два таких «повода»: День защитника Отечества и третья годовщина специальной военной операции.

«Вот они и решили напомнить о себе. В воскресенье в Германии были выборы, а Бранденбургские ворота были подсвечены в цвета украинского флага, ходили толпы украинцев, завернутые в эти флаги, кричали „долой Россию“ и прочее. Но в Германии, видимо, полиция более жестко эти моменты отрабатывает, а Марсель — город расхлябанный, в котором мигрантов живет больше, чем французов. В этой ситуации нашлись „господа“, которые заготовили самодельные зажигательные снаряды и пошли бросать», — высказал мнение эксперт.

Взрыв возле российского консульства в Марселе прогремел 24 февраля. На территорию ведомства забросили три емкости с зажигательной смесью. Никто не пострадал. В МИД России произошедшее назвали терактом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что власти Франции не реагируют на просьбы России об усилении охраны дипломатических учреждений РФ.