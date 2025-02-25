Беременная Галич попала в девятибалльный шторм во время поездки в Антарктиду

Блогер Ида Галич привезла из путешествия в Антарктиду не только незабываемые впечатления, но и серию потрясающих снимков. На кадрах — пингвины, тюлени, ледяные пейзажи. И все бы хорошо, если бы не одно «но» — Ида решила отправиться в приключение будучи в положении.

Снимок в купальнике на фоне ледников вызвал бурю обсуждений среди поклонников блогера. Могла ли беременная звезда рисковать своим здоровьем ради такого отпуска и насколько это действительно было опасно? Об этом aif.ru рассказала гинеколог и репродуктолог Ирина Кураносова.

Эксперт считает, что при нормальном течении беременности путешествовать можно, но с осторожностью. Главное — не нарушать режим сна и отдыха, правильно питаться и избегать сильных температурных перепадов. По словам Кураносовой, нахождение на открытом воздухе при минусовых температурах опасно для любого человека, а для беременной женщины — тем более.

Судя по постам, Галич отправилась в путешествие со своим новым избранником — бизнесменом Олегом Ледвичем. До Антарктиды они успели побывать в Париже.

«Мы и не предполагали, что добираться до исполнения своей мечты на край света можно в таких классных условиях», — рассказала блогер в социальных сетях.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Ида Галич относится к своей фигуре во время беременности.