«Я огромная, знаю»: беременная Ида Галич не стыдится своей внешности

|
Стефания Чашина
Стефания Чашина 17 0

Ида Галич о беременности: для начала второго триместра я огромная

Фото, видео: © РИА Новости/Светлана Шевченко; Instagram*/galichida; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Телеведущая опубликовала видео, в котором откровенно показала свою фигуру во время беременности.

Беременная во второй раз Ида Галич решила похвастаться своим нынешним положением. Такой вывод сделали подписчики ее социальных сетей.

На своей странице телеведущая и блогер опубликовала видео, в котором без стеснения показала изменившуюся во время беременности фигуру. Несмотря на уверенность в себе, знаменитость все же решила предупредить критику в Интернете.

«Для начала второго триместра я огромная. Я знаю», — твердо заявила звезда, не оставив поводов для сомнений в ее любви к себе и будущему ребенку.

Об этом написали подписчики в комментариях к посту, в котором Галич также указала, что "улетает исполнять свою мечту",  еще раз поздравив телеведущую с ожидающимся пополнением в семье.

Факт беременности Ида Галич рассекретила совсем недавно, в конце января, в Париже. Отец — жених-бизнесмен Олег Ледвич.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что сын Иды Галич Леон отправился с мамой на УЗИ, чтобы познакомиться с будущими братом или сестрой.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

-4° Атмосферное давление 783 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
97.28
0.37 101.22
0.54
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:02
«Я огромная, знаю»: беременная Ида Галич не стыдится своей внешности
22:47
Трамп намерен возложить гарантии безопасности Украины на Европу
22:32
«Рада, что не одна такая»: Бородина о болезни, сводящей ее с ума
22:14
Захарова назвала отключение от БРЭЛЛ «продолжением уничтожения» Прибалтики
21:59
«Трусиха в этом плане»: певица Овсиенко о пластических операциях
21:40
Семилетняя гонщица погибла в результате аварии на соревнованиях в США

Сейчас читают

Одинаковые симптомы: что известно о состоянии госпитализированных после ЭКО женщин
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Эффективная защита радиатора: как выбрать утеплитель для авто
Кудесы 10 февраля: как по старым традициям правильно задобрить домового

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год