Около 20 миллионов гостей посетили парк «Остров мечты» с начала его работы

Почти 20 миллионов человек посетили парк «Остров мечты» за четыре года его существования. Об этом президенту России Владимиру Путину рассказал основатель группы компаний «Регион», председатель правления холдинга «Остров мечты» Амиран Муцоев.

«После открытия за время работы, Владимир Владимирович <…>, 19,6 миллиона человек его посетили чуть больше чем за четыре года, потому что мы работали полных четыре года. Мы провели более 42 тысяч театрализованных постановок, шоу, их посетило пять миллионов человек», — рассказал Муцоев.

Также в «Острове мечты» был открыт один из самых больших концертных залов в Европе, который вмещает в себя 4,5 тысячи посадочных мест.

«В Москве туристический поток где-то около 20 млн человек — за счет „Острова мечты“ категория туристов поменялась: на 30% увеличились семейные туристы, теперь больше туристы приезжают с семьей», — рассказал Муцоев.

Ранее 5-tv.ru писал, что мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, каким будет пространство под Малым Каменным мостом. Его площадь составит 2,23 гектара. На острове Балчуг появится новый пешеходный маршрут. Работы будут финансироваться в рамках адресной инвестиционной программы города Москвы.