Собянин рассказал, каким будет пространство под Малым Каменным мостом

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 28 0

На острове Балчуг появится новый пешеходный маршрут.

Собянин рассказал, каким будет пространство под Малым Каменным мостом

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы/mos.ru

Утвержден проект создания пешеходного пространства под Малым Каменным мостом, площадь которого составит 2,23 гектара. Его формирование станет очередным этапом развития пешеходных связей на острове Балчуг. Работы будут финансироваться в рамках Адресной инвестиционной программы города Москвы.

«Соединим участки Болотной набережной, которые сейчас разделены улицей Серафимовича, обустроим четыре схода на набережную с лестницами и пандусами для передвижения маломобильных граждан. От Болотной площади до кинотеатра „Ударник“ и ГЭС-2 можно будет дойти почти в два раза быстрее. В результате будет завершен единый пешеходный маршрут, связывающий Воробьевы горы, Парк Горького, Крымскую набережную и остров Балчуг», — написал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Новое искусственное сооружение длиной около 170 метров и шириной не менее 5,4 метра построят в русле Водоотводного канала. Пропускная способность пешеходного пространства составит до 1,5 тысячи человек в час.

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