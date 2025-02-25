Сброшенную живодером с «Ласточкиного гнезда» кошку Мусю спасли

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Наталья Мулько
Наталья Мулько Эксклюзив 51 0

Волонтеры спасли сброшенную живодером с «Ласточкиного гнезда» кошку

Фото, видео: © РИА Новости/Константин Михальчевский; 5-tv.ru

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Альпинисты вытащили ее из расщелины и доставили на поверхность.

Команда альпинистов достала из расщелины кошку Мусю, выброшенную со смотровой площадки «Ласточкиного гнезда» в Крыму одним из посетителей. Кадры спасения животного оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Специалисты успешно вытащили ее из расщелины и доставили на поверхность. Ранее в пресс-службе «Ласточкиного гнезда» рассказывали, что кошка, похожая на Мусю, была обнаружена возле воды. Добровольцы сразу же вызвали альпинистов.

Прежде также сообщалось, что житель Санкт-Петербурга, скинувший животное, состоит на учете в психоневрологическом диспансере (ПНД).

Мужчина 16 февраля отправился в Ялту, чтобы полюбоваться красотой местных дворцов и посетить знаменитое «Ласточкино гнездо». Там петербуржец увидел местную любимицу Мусю.

Кошка жила в «Ласточкином гнезде» уже почти десять лет. В какой-то момент он схватил кошку и выбросил ее с обрыва. После произошедшего злоумышленника доставили в отдел полиции.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Свердловской области волонтер пострадал при пожаре в приюте для животных.

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