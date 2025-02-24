В Свердловской области волонтер пострадал при пожаре в приюте для животных

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 24 0

Он пытался защитить питомцев.

Волонтер пострадал при пожаре в приюте для животных в Свердловской области

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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В Березовском Свердловской области в результате пожара в приюте пострадал волонтер и погибли животные. Об этом сообщили в группе приюта во «ВКонтакте».

Возгорание произошло 23 февраля в двухэтажном здании. Несмотря на усилия очевидцев и пожарных, около 14 питомцев не смогли спасти, часть других разбежалась по округе. Удалось отыскать 11 кошек, девять из которых находятся в клинике. Также госпитализировали двух собак. Ведутся поиски остальных потерявшихся.

Волонтер Юрий Климов ринулся на помощь к животным, когда вспыхнуло пламя. Он успел открыть клетки только в одной комнате и выпустить несколько собак, после чего отравился угарным газом. Сейчас его состояние оценивают, как стабильное.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Рязанской области в городе Рыбном произошел крупный пожар. Пламя охватило кровлю административного здания площадью 900 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет. В тушении приняли участие более 50 пожарных и 15 единиц техники. Также была проведена эвакуация — из здания успели вывести десять человек. Причины возгорания еще устанавливаются, но местные службы делают все возможное для быстрого завершения операции и недопущения дальнейших угроз.

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