Школьник в Москве задолжал сутенерам 120 тысяч рублей из-за игры «Правда или действие»

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего.

Школьник оказался должен сутенерам около 120 тысяч рублей после безобидной игры с одноклассниками. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Во время игры «Правда или действие» подростку было предложено выполнить задание — вызвать проститутку. Мальчик, не понимая всей серьезности ситуации, нашел нужный контакт в интернете и связался с девушкой легкого поведения.

На следующий день после выполнения задания школьник получил звонок от незнакомца. Он сообщил, что ждёт мальчика со своими товарищами у подъезда, и назвал точный адрес. Незнакомец объяснил, что для завершения сделки с проституткой нужно перевести деньги через платёжную систему. А так как услуга не была оказана, средства вернутся обратно.

Мальчик перевел 41,5 тысячи рублей, но позже ему сообщили, что ему нужно заплатить еще 83 тысячи, так как он якобы звонил девушке трижды. В панике подросток обратился за помощью к матери.

Сейчас проводится проверка, правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что студентов предупредили о новой схеме мошенничества.