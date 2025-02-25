Студентов предупредили о новой схеме мошенничества

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Евгения Романова
Евгения Романова 19 0

МВД: мошенники обманывают студентов, маскируясь под деканат

Студентов предупредили о новой схеме мошенничества

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Аферисты могут оформить кредит на молодежь.

Мошенники разработали новую схему обмана, нацеленную на молодежь. Об этом предупредила пресс-служба управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России в Telegram-канале.

Суть в том, что аферисты звонят студентам и представляются работниками деканата. Они говорят о необходимости проверить данные молодого человека, после чего жертва диктует код авторизации. В результате мошенники получают доступ к аккаунту и подгружают в него поддельные доверенности. После этого в банки направляются заявки на оформление кредитов.

«Когда гражданин убежден во взломе, подключается фейковый Росфинмониторинг или «следователь», — отмечается в сообщении.

Вместе с тем аферисты просят студента сфотографировать банковскую карту или предлагают «задекларировать» деньги, сняв их со счета и передав курьеру.

Прежде сообщалось, что появился новый вид мошенничества с выплатами бойцам СВО. Часто такие сообщения поступают на электронные почты ветеранов СВО, а также действующим военнослужащим. Для получения денежных средств необходимо отправить заявление в ту воинскую часть, с которой заключался контракт. Россиян призвали не реагировать на подобные сообщения и не скачивать прикрепленные к ним файлы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как защититься от поддельных квитанций за ЖКУ. В Минстрое выпустили инструкцию по борьбе с мошенниками в жилищно-коммунальном хозяйстве.

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