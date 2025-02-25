«Голый и весь в кале»: детей-маугли обнаружили в одной из квартир в Ленобласти

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 84 0

Детей-маугли обнаружили в одной из квартир Мурино в Ленобласти

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Соседи были шокированы увиденным. До этого в течение месяца их донимали крики и неприятный запах в подъезде.

Детей-маугли обнаружили в одной из квартир в городе Мурино Ленинградской области. Об этом сообщил источник 5-tv.ru, проживающий в том же многоквартирном доме.

По словам женщины, около месяца назад жильцы стали ощущать стойкий запах мочи в подъезде, а некоторые регулярно слышали детские крики. При этом самих детей никто не видел.

«Соседи звонили в управляющую компанию и жаловались на то, что дети очень сильно кричат. Лично я не слышала и не видела детей. Ни разу не было, чтобы они выходили в садик, в школу, на прогулку, в магазин. И вот 23 февраля у меня в двери ручка задергалась. Выхожу, а там ребенок — голый и весь в кале», — рассказала жительница дома.

Женщина вызвала медиков и полицию и направилась в квартиру, откуда ранее доносились крики и неприятный запах. Из взрослых там находилась только бабушка, которая не могла внятно ответить ни на один вопрос.

«У детей элементарно даже воды не было, я про еду вообще молчу. Я, когда увидела, что там творилось, у меня был шок», — поделилась очевидица.

Она добавила, что проживает в доме с 2020 года, но ни разу не видела жильцов странной квартиры. Собственников жилья женщина также не знает.

Ранее 5-tv.ru рассказал о мальчике-маугли из подвала в Петербурге.

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