«Голый и весь в кале»: детей-маугли обнаружили в одной из квартир в Ленобласти
Детей-маугли обнаружили в одной из квартир Мурино в Ленобласти
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru
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Соседи были шокированы увиденным. До этого в течение месяца их донимали крики и неприятный запах в подъезде.
Детей-маугли обнаружили в одной из квартир в городе Мурино Ленинградской области. Об этом сообщил источник 5-tv.ru, проживающий в том же многоквартирном доме.
По словам женщины, около месяца назад жильцы стали ощущать стойкий запах мочи в подъезде, а некоторые регулярно слышали детские крики. При этом самих детей никто не видел.
«Соседи звонили в управляющую компанию и жаловались на то, что дети очень сильно кричат. Лично я не слышала и не видела детей. Ни разу не было, чтобы они выходили в садик, в школу, на прогулку, в магазин. И вот 23 февраля у меня в двери ручка задергалась. Выхожу, а там ребенок — голый и весь в кале», — рассказала жительница дома.
Женщина вызвала медиков и полицию и направилась в квартиру, откуда ранее доносились крики и неприятный запах. Из взрослых там находилась только бабушка, которая не могла внятно ответить ни на один вопрос.
«У детей элементарно даже воды не было, я про еду вообще молчу. Я, когда увидела, что там творилось, у меня был шок», — поделилась очевидица.
Она добавила, что проживает в доме с 2020 года, но ни разу не видела жильцов странной квартиры. Собственников жилья женщина также не знает.
Ранее 5-tv.ru рассказал о мальчике-маугли из подвала в Петербурге.
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