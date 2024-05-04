«Дети-маугли»: какая судьба ждет живших в питерском подвале мальчиков

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 61 0

Мама найденных в подвале в Петербурге мальчиков заявила, что ей вернут

Фото, видео: Telegram / Прокуратура г. Санкт-Петербурга / procspb; 5-tv.ru

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Все это время дети спали, играли и ели в полной антисанитарии. Причем под присмотром отца. А где же мама?

Обнаруженных в одном из подвалов в Петербурге детей-маугли вернут маме. Об этом сообщила сама Анастасия в интервью 5-tv.ru. По ее словам, она почти прошла все необходимые проверки со стороны органов опеки.

«У меня все отлично. Я уже могу приехать, но жду самарскую опеку у себя дома. Они должны составить акт и отправить ее в опеку Петербурга, которая его ждет. На следующем этапе я уже пишу заявления, и мне обязаны отдать детей», — пояснила женщина.

В апреле правоохранители обнаружили мужчину с тремя сыновьями в подвале Петербурга. Малыши были одеты в грязную одежду и не по погоде. У одного из мальчиков волосы и кожа были испачканы краской. После первичного осмотра ребенка отправили в больницу. На его теле врачи выявили ссадины на нижних конечностях, экхимозы и гематомы.

Состояние малыша оценивалось как средней тяжести. Его братья со схожими симптомами были также госпитализированы. Выяснилось, что дети там оказались после развода родителей. Жили они в подвале полтора года.

В это время их мама находилась в Самаре. Проживала с новым возлюбленным Анастасия чуть позже пояснила, что якобы не знала, в каких жутких условиях живут ее дети.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что петербуржец сажал на цель и морил голодом свою 12-летнюю дочь.

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