Замглавы Гагаузии задержали в аэропорту Кишинева

Власти Молдавии продолжают оказывать давление на руководителей автономии.

Заместителя главы Гагаузии Виктора Петрова задержали в аэропорту Кишинева. Об этом сообщает портал Gagauznews.

В публикации уточняется, что политик был задержан, когда прибыл в Молдавию из Стамбула.

На действия правоохранителей отреагировал депутат парламента республики от Гагаузии и блока «Победа» Александр Суходольский. Он назвал задержание Петрова беспределом.

«Это беспрецедентный случай, свидетельствующий об усилении давления со стороны правящего режима на представителей руководства нашей автономии», — написал Суходольский в своем Telegram-канале.

В начале февраля в аэропорту Кишинева задержали саму главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул. Поводом стал дополнительный досмотр. При этом политику не объяснили его причин.

Гуцул тогда также прибыла в Кишинев из Стамбула. На дополнительном досмотре она пробыла в течение нескольких минут.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что лидер оппозиционной молдавской партии «Шанс» Алексей Лунгу был задержан в аэропорту Кишинева по прилете из Москвы.