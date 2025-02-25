Замглавы Гагаузии задержали в аэропорту Кишинева

Gagauznews: замглавы Гагаузии Петров задержан в аэропорту Кишинева
Фото: © РИА Новости/Дмитрий Осматеско
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Власти Молдавии продолжают оказывать давление на руководителей автономии.
Заместителя главы Гагаузии Виктора Петрова задержали в аэропорту Кишинева. Об этом сообщает портал Gagauznews.
В публикации уточняется, что политик был задержан, когда прибыл в Молдавию из Стамбула.
На действия правоохранителей отреагировал депутат парламента республики от Гагаузии и блока «Победа» Александр Суходольский. Он назвал задержание Петрова беспределом.
«Это беспрецедентный случай, свидетельствующий об усилении давления со стороны правящего режима на представителей руководства нашей автономии», — написал Суходольский в своем Telegram-канале.
В начале февраля в аэропорту Кишинева задержали саму главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул. Поводом стал дополнительный досмотр. При этом политику не объяснили его причин.
Гуцул тогда также прибыла в Кишинев из Стамбула. На дополнительном досмотре она пробыла в течение нескольких минут.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что лидер оппозиционной молдавской партии «Шанс» Алексей Лунгу был задержан в аэропорту Кишинева по прилете из Москвы.
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