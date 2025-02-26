Националисты продолжают терпеть неудачи на поле боя.

Артиллеристы группировки войск «Восток» нанесли удары по позициям боевиков ВСУ на южно-донецком направлении. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) — смотрите в материале 5-tv.ru.

Артиллеристы — незаменимы на поле боя. Они не только уничтожают вооружение и военную технику противника, но и наносят существенный урон их складам с боеприпасами, оборонительным сооружениям, подавляет пункты управления.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.