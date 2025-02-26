Умер актер из сериала «Во все тяжкие» Джон Лоулор

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 23 0

Артист ушел из жизни в стенах хосписа.

Умер актер из «Во все тяжкие» Джон Лоулор

Фото: из открытых источников

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В американском хосписе на 84-м году жизни скончался актер Джон Лоулор, известный по своим ролям в сериале «Во все тяжкие», а также в фильмах «Факты из жизни» и «Филлис». Об этом сообщил People, сославшись на близких артиста.

Актер умер в хосписе в американском городе Альбукерке. Его семья рассказала, что в момент смерти Джон Лоулор находился рядом со своей дочерью Риэль. В некрологе актера отмечается, что при жизни его выделяла необъятная любовь и преданность семье, страсть к своей работе, телевидению, кино, литературе и, что удивительно, к лошадям.

Первой его работой стал фильм «Досье Рокфорда». Затем — «Окружная тюрьма Джексона» и «Эллери Куин». На счету артиста также множество известных сериалов, помимо «Во все тяжкие». Например, «Новая семья», «Ньюхарт» и «Элис».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что умерла соул-исполнительница Роберта Флэк.

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