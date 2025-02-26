Вредят улыбке: самые распространенные ошибки при чистке зубов

Гигиена полости рта будет совершенно неэффективна, если не уделять этим вещам должного внимания.

Наиболее распространенные ошибки при чистке зубов связаны с неверным выбором зубной щетки, пасты и техники чистки, а также с отсутствием дополнительных средств и привычкой чистить зубы только один раз в день. Об этом изданию Газета.ru рассказала стоматолог-терапевт Людмила Шемякина.

«Чтобы гигиена полости рта была максимально эффективна, важно правильно подобрать щетку. Она должна подходить по размеру и жесткости щетины. Лучше всего разобраться в этом вопросе вам поможет врач-стоматолог. То же самое касается и зубной пасты. При ее выборе необходимо обращать внимание на такие критерии, как абразивность, содержание минеральных веществ (фтор, кальций), содержание ксилита, противовоспалительные добавки для десен, антисептики, полезных трав», — объяснила эксперт.

Она отметила, что лучшая стратегия — подобрать зубную щетку и пасту индивидуально с врачом. Специалист будет учитывать проблемы и потребности пациента, благодаря чему удастся сделать самый лучший выбор. Но даже идеально подобранных инструментов может оказаться недостаточно. Необходимо научиться правильно пользоваться ими.

Эксперт рассказала, что большинство ее пациентов не знают, как правильно чистить зубы. Кто-то уделяет этому процессу слишком мало времени, кто-то давит на щетку слишком сильно или проходятся не по всей поверхности зубов, игнорируя межзубное пространство. Такой подход не принесет пользы. Важно обучиться правильной технике чистки. Сделать это можно на приеме у стоматолога.

Для того чтобы улучшить качество гигиены зубов, необходимо в процессе чистки использовать такие дополнительные средства, как зубная нить, ирригатор, межзубные ершики и ополаскиватели. Стоит учитывать, что из этого списка лишь ирригатор является универсальным инструментом, остальные подбираются исходя из индивидуальных показателей.

Зубы необходимо чистить два раза в день, утром и вечером. Эксперт объяснила, что, если на постоянной основе пропускать одну из чисток, это приведет к развитию кариеса и других проблем со здоровьем зубов.

«В некоторых случаях нужно проводить дополнительные чистки зубов в течение дня, например, когда человек носит брекеты или какие-то ортодонтические конструкции. Также зубы рекомендуется чистить после приема сладкой и липкой пищи, сухофруктов, печенья, булочек и т. п. Особенно это касается людей, у кого есть повышенный риск развития кариеса», — добавила стоматолог.

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