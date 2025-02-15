«Не только кариес»: ортодонт назвала частые причины зубной боли

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 26 0

Ортодонт Махортова: зубная боль может возникнуть из-за пульпита и периодонтита

«Не только кариес»: ортодонт назвала частые причины зубной боли

Фото: 5-tv.ru

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Болезненные ощущения могут вызывать многие факторы, в том числе неправильный прикус.

Многие полагают, что зубная боль возникает исключительно из-за кариеса, однако есть много других факторов, которые могут ее вызывать. Какие именно — рассказала «Известиям» ортодонт, кандидат медицинских наук Полина Махортова.

По ее словам, зубная боль может возникать из-за повышенной чувствительности к горячему, холодному или сладкому, истончения эмали, оголения корней зубов из-за рецессии десны или чрезмерного использования отбеливающих средств.

Еще одной причиной может стать воспаление внутренней части зуба — пульпы. Так называемый пульпит может быть не только следствием осложнения кариеса, но и результатом механической травмы, а также резкого перепада температур. Боль при пульпите чаще всего острая и пульсирующая.

Возникает боль и при периодонтите — воспалении тканей вокруг корня зуба. Причиной заболевания может стать запущенный кариес или травма.

При неправильном смыкании или непроизвольном скрежетании зубами во сне (бруксизме) также может возникать боль, поскольку происходит перегрузка некоторых участков зубного ряда.

Такие воспалительные заболевания десен, как гингивит и пародонтит, тоже могут стать причиной зубной боли.

Врач рекомендовала дважды в год посещать стоматолога и тщательно соблюдать гигиену полости рта: регулярно чистить зубы, использовать зубную нить и ополаскиватели. Нелишним будет включить в рацион продукты, богатые кальцием и фтором.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какие бытовые привычки незаметно разрушают зубы.

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«Не только кариес»: ортодонт назвала частые причины зубной боли

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