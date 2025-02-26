Жилые дома повреждены в Краснодарском крае в результате атаки беспилотников ВСУ
О ситуации рассказал глава региона Вениамин Кондратьев.
Фото: © РИА Новости/Сергей Аверин
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Краснодарский край подвергся атаке украинских беспилотников этой ночью. Как сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале, поступает информация о повреждениях в жилых районах.
Так, в Темрюкском районе выбиты стекла в частном доме в станице Старотитаровской и повреждена крыша еще одного домовладения в поселке Стрелка.
В Туапсе в результате атаки ВСУ также поврежден частный дом. Там начался пожар, но, к счастью, спасатели оперативно его ликвидировали.
А в селе Джигинка под Анапой обломки беспилотника упали рядом с частным домом, оказалась повреждена хозпостройка.
По предварительной информации, пострадавших нет, уточнил Кондратьев.
Регионы России регулярно подвергаются атакам с вражеской стороны после начала специальной военной операции, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники при нападении, но и обстреливают регионы, находящиеся у границы страны, ракетами.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что «Купол Донбасса» пресек атаку дрона ВСУ на школу в Донецке.
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