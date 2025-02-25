«Купол Донбасса» пресек атаку дрона ВСУ на школу в Донецке

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Евгения Романова
Евгения Романова 35 0

Украинский беспилотник был заряжен фугасом.

Фото, видео: Штаб обороны ДНР

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» перехватила беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ), который собирался атаковать школу в Куйбашевском районе Донецка. Об этом сообщил штаб обороны ДНР.

Украинский дрон был оборудован устройством самоликвидации. Взрывотехники УФСБ России по республике смогли обезвредить боевую часть беспилотника — фугасный заряд весом около трех килограммов. С помощью мобильного роботехнического комплекса удалось его уничтожить специализированном полигоне.

Прежде «Купол Донбасса» перехватил 165 украинских дронов над Донецком и Макеевкой за прошедшую неделю. Вражеские беспилотники были уничтожены, часть аппаратов разобрали взрывотехники. В это же время в Киевском районе FPV-дрон проводил разведку, однако в скором времени также был ликвидирован.

Регионы России регулярно подвергаются атакам с вражеской стороны после начала специальной военной операции, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Вооруженные силы Украины применяют не только беспилотники при нападении, но и обстреливают регионы, находящиеся у границы страны, ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал, что силы ПВО за два часа уничтожили 12 украинских БПЛА над российскими регионами.

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