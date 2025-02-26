Самый богатый: Илон Маск возглавил список супермиллиардеров

В данном рейтинг попали люди, чье состояние превышает 50 миллиардов долларов.

Бизнесмен и руководитель ведомства по повышению эффективности работы правительства США Илон Маск возглавил рейтинг богатейших людей мира. Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на данные аналитической компании Altrata.

Эта организация пришла к выводу, что настало время выделить новую категорию богатейших людей мира — супермиллиардеров. К ним сотрудники Altrata отнесли тех представителей общества, чье состояние превышает цифру в 50 миллиардов долларов.

Всего в данный список вошло 24 человека. Лидирующую позицию занимает Илон Маск, состояние которого оценивается в 419,4 миллиарда долларов. Второе место занимает Джефф Безос — это основатель онлайн-ретейла Amazon. Его финансовое благополучие равно 263,8 миллиарда долларов. Немногим меньше 238,9 миллиарда долларов есть у владельца люксового гиганта LVMH Бернар Арно. Он занимает третье место в данном рейтинге.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что американка потребовала через суд признать Илона Маска отцом своего ребенка.