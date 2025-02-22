Американка потребовала через суд признать Илона Маска отцом своего ребенка

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 29 0

Американка Эшли Сент-Клэр потребовала от суда признать Маска отцом ее ребенка

Писательница из США потребовала от суда признать Маска отцом ее ребенка

Фото: Reuters/Nathan Howard

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Предполагаемому сыну бизнесмена почти полгода.

Блогер и политическая активистка Эшли Сент-Клэр хочет через суд добиться признания отцом своего ребенка бизнесмена и главы Департамента правительственной эффективности (DOGE) США Илона Маска. Об этом рассказывает New York Post, ссылаясь на судебные документы.

«Эшли Сент-Клэр хочет в судебном порядке добиться признания Илона Маска отцом своего ребенка и получить единоличную опеку над пятимесячным сыном», — отмечается в публикации.

Американка утверждает, что мальчик был зачат в январе 2024 года во время поездки Маска и Сент-Клэр на остров Сен-Барт. Писательница также уверяет, что бизнесмен как минимум трижды виделся с предполагаемым наследником.

В настоящий момент женщина надеется получить судебное решение, обязывающее миллиардера пройти тест на отцовство. Если информация подтвердится, это будет означать, что Маск стал отцом в 13-й раз.

К слову, Маск официально был женат три раза, расторгнув последний брак в 2021 году. Летом прошлого года у него родился 12-й ребенок от Шивон Зилис — топ-менеджера принадлежащей Маску корпорации Neuralink. Ранее Зилис уже родила предпринимателю двойняшек.

Дети Маска носят необычные имена. К примеру, наследников от его бывшей возлюбленной, певицы Граймс, зовут X Æ A-12 (Экс Эш Эй-Твелв), Экза Дарк Сайдерил (позже переименована в Y) и Техно «Тау» Механикус по прозвищу Т.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин предсказал будущее Илона Маска.

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