Суд рассмотрит прошение актера Ефремова об УДО 24 марта

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 33 0

Заседание суда по условно-досрочному освобождению пройдет 24 марта.

Суд рассмотрит прошение актера Ефремова об УДО 24 марта

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

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Актер Михаил Ефремов подал ходатайство об условно-досрочном освобождении. Об этом сообщается в материалах Алексеевского районного суда Белгородской области.

Заседание суда по условно-досрочному освобождению пройдет 24 марта.

Михаил Ефремов уже более трех лет находится в местах лишения свободы. В июне 2020 года актер, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль внедорожника и не справился с управлением. На большой скорости он врезался во встречный автомобиль Lada.

Пострадавший водитель, Сергей Захаров, работал курьером. Его не удалось спасти, он скончался в больнице от полученных травм.

Суд признал Ефремова виновным в нарушении правил управления транспортным средством и приговорил его к 7,5 годам лишения свободы.

В октябре 2024 года стало известно, что защита актера готовит документы для подачи на условно-досрочное освобождение из-за проблем со здоровьем. Как сообщил Падалко, у Ефремова диагностированы хроническая обструктивная болезнь легких и проблемы с сердечно-сосудистой системой. Из-за болезни он не может работать в швейном цеху и почти отказался от курения.

Ранее 5-tv.ru писал, что адвокат Ефремова удивился «секретному формату» ходатайства об УДО.

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