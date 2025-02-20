«Законом не предусмотрено»: адвокат Ефремова удивился «секретному формату» ходатайства об УДО

Сейчас защитник актера находится в командировке в Воронеже.

Адвокат актера Михаила Ефремова Юрий Падалко удивился сообщениям о «секретном формате» ходатайства об условно-досрочном освобождении (УДО) актера. Однако он не ответил, подавалось ли заявление. Адвокат побеседовал с изданием «Подъем».

«Сразу скажу, что я не знаю, что такое „секретный формат“. Такого законом не предусмотрено. <…> Давайте я не буду комментировать пока, не хочу, чтобы вокруг этого дела опять был этот шум. Я не знаю, кто его поднимает, но это ужас какой-то», — сказал он.

Падалко отметил, что сейчас находится в командировке в Воронеже. Физически он не мог подать ходатайство. При этом адвокат уклонился от ответа на вопрос, была ли у него возможность до командировки.

Прежде Telegram-каналы писали, что Ефремов в «секретном формате» подал ходатайство об УДО. Предварительно актер обсудил перспективы своего освобождения с руководством колонии. По данным канала, прошение должны рассмотреть в ближайшие две недели.

За решеткой Михаил Ефремов находится уже около четырех лет. В июне 2020 года актер в нетрезвом виде сел за руль внедорожника и, не справившись с управлением, на полной скорости врезался во встречный автомобиль Lada. Спасти пострадавшего водителя — курьера Сергея Захарова — медикам не удалось. От полученных травм мужчина скончался в больнице.

Суд признал Ефремова виновным в нарушении правил управления транспортным средством и приговорил его к 7,5 года лишения свободы.

В октябре 2024 года стало известно, что защита актера готовит документы для подачи на УДО из колонии по состоянию здоровья. Как рассказал Падалко, Ефремов страдает от хронической обструктивной болезни легких и проблем с сердечно-сосудистой системой. Из-за заболевания он не может посещать работу в швейном цеху и почти перестал курить.

Ранее 5-tv.ru писал, что раскрыта правда о состоянии актера Ефремова в колонии.