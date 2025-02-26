В Петербурге ищут не пропустившего скорую водителя

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Нарушителю грозит штраф до пяти тысяч рублей и лишение прав.

Фото, видео: © РИА Новости/Наталья Селиверстова; 5-tv.ru

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В Санкт-Петербурге ищут водителя, который демонстративно не пропустил машину скорой помощи. Все произошло во дворе жилого дома. Происходящее сняли на камеру очевидцы.

Несмотря на включенную сирену, водитель седана даже не подумал пропустить скорую, хотя места для этого было предостаточно. Вместо этого он медленно ехал впереди, загораживая проезд. Жители дома, на глазах которых все происходило, намерены отправить в ГАИ коллективную жалобу.

За препятствование «Скорой» водителю грозит штраф — до пяти тысяч рублей и, возможно, лишение прав.

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