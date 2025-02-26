Поклонники обрушились на Дженнифер Лопес с критикой в соцсетях после смерти ее стилиста

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Дженнифер Лопес раскритиковали за игнорирование смерти своего стилиста

Дженнифер Лопес раскритиковали из-за Кайли Дженнер

Фото: www.globallookpress.com/Ivanka Voisin

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Актриса не стала оказывать его семье материальную помощь.

Американскую актрису Дженнифер Лопес раскритиковали в социальных сетях после того, как она не выразила должного внимания трагической смерти своего стилиста 34-летнего Хесуса Герреро.

Несмотря на то, что Джей Ло опубликовала пост в его память, фанаты посчитали это недостаточным жестом.

«Все эти годы он общался с „прекрасными“ людьми» — возмущаются пользователи.

Дело в том, что Лопес не оказала никакой финансовой поддержки семье Герреро, в то время, как блогер и модель Кайли Дженнер покрыла для них все похоронные расходы. Ее щедрый жест — 96 тысяч долларов или 8 миллионов рублей — стал для родных Герреро неожиданным, но важным спасением.

подписьГерреро и Дженнер. Instagram*/kyliejenner

Несмотря на свою известность, семья стилиста не хотела «обременять» коллег по цеху просьбами о финансовой помощи.

«В следующие несколько месяцев нам придется преодолеть множество препятствий, чтобы почтить его память наилучшим образом», — отметили родственники в своем заявлении.

Они подчеркнули, что впереди у них тяжелый путь, полный испытаний и горя.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Джей Ло раскритиковала непостоянных мужчин.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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