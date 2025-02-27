Сыграет кошку и собаку: Кустурица оценил талант Юры Борисова

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Дарья Корзина
Дарья Корзина Эксклюзив 250 0

Эмир Кустурица объяснил выбор Юры Борисова на главную роль в новом фильме

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Российский актер сыграет главную роль в новом фильме сербского режиссера.

Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица эксклюзивно поделился с корреспондентом «Известий» Ксенией Солдатовой подробностями о своем новом проекте. В фильме «Как я не снял «Преступление и наказание» главную роль исполнит актер Юра Борисов.

По словам Кустурицы, выбор стал очевидным благодаря универсальности актера. Борисов, по мнению режиссера, способен сыграть буквально все.

«Юрий Борисов может играть кошку, собаку — может играть все», — разоткровенничался кинорежиссер.

Борисов — это тот редкий тип актера, которому не нужно подстраиваться под роль, он сам по себе привлекает внимание и становится центром любой сцены. Кустурица уверен, что именно такой артист нужен для исполнения сложной и многослойной роли в фильме.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Photoagency Interpress; 5-tv.ru
Сюжет картины разворачивается вокруг молодого сербского режиссера, который после окончания ВГИКа стремится снять экранизацию «Преступления и наказания» Федора Достоевского. В процессе он встречает влиятельного бизнесмена из Лос-Анджелеса, который предлагает ему шокирующее задание — чтобы получить финансирование на фильм, нужно совершить преступление.

«Он серб, он живет здесь, и он хочет сделать „Преступление и наказание“. Его друг — такой „лейдизмен“, я не знаю, как сказать по-русски, человек, который любит женщин. Он устроил встречу для этого молодого режиссера с богатым человеком, который живет в Лос-Анджелесе», — рассказал Эмир.

Вдохновленный Достоевским, Кустурица создает не просто адаптацию классики, а современную трагикомедию с элементами абсурда.

На данный момент режиссер подписал контракты и подтвердил сотрудничество со студией «Москино», где будут проходить основные съемки. Подготовка к проекту стартует 1 апреля, и Кустурица уверен, что зрителей ожидает что-то по-настоящему уникальное.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Юра Борисов получит в подарок липосакцию за номинацию на «Оскар».

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