Чем опасен обнаруженный в российских молочных продуктах «мясной клей»

Фермент применяется производителями для улучшения текстуры продуктов.

Трансглютаминаза или «мясной клей» может нанести вред иммунитету. Этим в беседе с Life.ru поделилась врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

Это фермент, применяемый для лучшей текстуры продуктов. Он не является запрещенным, но все же таит в себе угрозу. Эксперт отмечает, что ученые связывают трансглютаминазу с особой проницаемостью кишечника и с повышением риска заболеваний, приводящих к нарушению правильной работы иммунитета, — целиакии и болезни Крона.

Гастроэнтеролог поясняет, что при соответствии продукта нормам технических установок, трансглютаминаза не представляет риска. Это менее опасный белок, чем трансжиры.

Сегодня выяснилось, что 14 крупных производителей молочной продукции продавали фальсификаты масла и творога. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. В изделиях была обнаружена трансглютаминаза, а также растительные жиры.

В настоящий момент по факту нарушений Генпрокуратура проводит проверку.

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