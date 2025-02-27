Мальчик или девочка? Галич узнала пол будущего ребенка среди ледников Антарктиды

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 20 0

Блогер Ида Галич узнала пол будущего ребенка среди ледников Антарктиды

Ида Галич раскрыла пол будущего ребенка в Антарктиде

Фото: www.globallookpress.com/Petrov Sergey

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Важной новостью с подписчиками звезда поделилась в соцсети.

Телеведущая Ида Галич готовится стать мамой во второй раз. Вместе с мужем, бизнесменом Олегом Ледвичем, звезда побывала в Антарктиде, где устроила гендер-пати. Об этом пишет 7Дней.ru.

«У нас будет девочка, и с этим связана потрясающая история, которую я обязательно попозже расскажу», — рассказала блогер в соцсетях.

При этом Галич сообщила, что думала о появлении на свет мальчика, но и дочке была очень рада. В настоящее время блогер уже воспитывает сына Лео от первого брака с бизнесменом Аланом Басиевым.

Знаменитость не побоялась отправиться в такое экстремальное путешествие, находясь в положении.

«Человек я подготовленный, в экспедициях уже участвовала, тело мое было натренировано», — пояснила она.

Особенно беременная звезда оценила местную природу.

«Каждый раз буквально дух захватывало от красоты, которая нас окружала. Это было просто невероятно», — добавила телеведущая.

Ранее 5-tv.ru писал, как Ида Галич попала в девятибалльный шторм во время поездки в Антарктиду.

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