«У него нет лица»: отец изувеченного собаками ребенка рассказал о его состоянии

Мальчику пришили откушенный хасками нос, но врачи сомневаются, что он приживется.

Отец мальчика, которому собаки разорвали лицо в Сочи, рассказал журналистам о его состоянии. В настоящий момент мальчик находится в больнице в Краснодаре.

«Не знаю, что мне сказать. Мне тяжело, очень тяжело. Не знаю, как вести себя в данной ситуации. Мой сын сейчас лежит в Краснодаре, у него нет лица. Реально нет. Его собаки съели: от глаз до нижней губы», — рассказал отец.

Хирург, который оперировал мальчика, в свою очередь, сообщил, что нос и губа практически нежизнеспособны. Их, конечно, пришли, однако очень мала вероятность, что они приживутся.

Отец ребенка также рассказал, что из собак достали щеки ребенка, но с ними уже ничего нельзя было сделать. Пострадавший мальчик находится в больнице. Фото: из открытых источников

«Что мне сейчас делать? Понимаете, это мой ребенок, единственный сын, на которого я возлагал все надежды. Какая-то свора собак съела его лицо. Все. Как мне поступить дальше?» — недоумевает отец мальчика.

Трагедия произошла в селе Лесное Адлеровского района. На девятилетнего мальчика набросились две соседские собаки породы хаски. Они страшно изувечили его лицо — цел остался только лоб и часть зубов.

Мальчика экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии в местную больницу, а затем перевезли в Краснодар. Фрагменты лица, извлеченные из собак, отправили вертолетом туда же.

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