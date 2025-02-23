Собаки насмерть загрызли девятилетнюю девочку в Ставрополе

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 101 0

Трагедия произошла, когда ребенок катался с ледяной горки.

Собаки насмерть загрызли девятилетнюю девочку в Ставрополе

Фото: © РИА Новости/Илья Наймушин

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Девятилетняя девочка погибла в результате нападения агрессивной стаи собак в Ставрополе. Об этом сообщила прокуратура Ставропольского края.

Уточняется, что трагедия произошла 23 февраля на улице Чапаева, 35а. Надзорное ведомство проводит по факту случившегося проверку, в ходе которой даст оценку исполнению требований законодательства в сфере обращения с животными без владельцев.

Губернатор региона Владимир Владимиров также прокомментировал инцидент. По его словам, собаки напали на девочку, когда она каталась с ледяной горки. Владимиров выразил соболезнования родным ребенка.

«Правительство России работает с регионами по расширению их полномочий для решения проблемы безнадзорных животных», — написал он в своем Telegram-канале.

В Якутии ранее скончалась 12-летняя девочка, на которую напала стая бездомных собак. Ее госпитализировали с тяжелейшими травмами, врачи провели многочасовую операцию, но спасти ребенка не удалось.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что нетрезвый москвич открыл стрельбу из ракетницы в собачников.

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Собаки насмерть загрызли девятилетнюю девочку в Ставрополе

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