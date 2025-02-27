Россия и США рассматривают совместную добычу природных ресурсов в Арктике

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Стороны обсуждают экономическое сотрудничество в регионе.

Фото, видео: © РИА Новости/Илья Тимин; 5-tv.ru

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Потенциальную возможность экономического сотрудничества в Арктике сейчас изучают Россия и США. По информации Bloomberg, Москва и Вашингтон обсуждают совместную работу в области разработки природных ресурсов и развития торговых путей.

Арктическое сотрудничество может стать частью политики по улучшению отношений между странами. При этом, как сообщают источники издания, США рассматривают это в качестве возможности ослабить связи между Россией и Китаем.

Однако, по мнению экспертов, эта цель Вашингтона недостижима, учитывая укрепление отношений между Москвой и Пекином в последние годы.

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