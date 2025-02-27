Россия и США рассматривают совместную добычу природных ресурсов в Арктике
Стороны обсуждают экономическое сотрудничество в регионе.
Фото, видео: © РИА Новости/Илья Тимин; 5-tv.ru
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Потенциальную возможность экономического сотрудничества в Арктике сейчас изучают Россия и США. По информации Bloomberg, Москва и Вашингтон обсуждают совместную работу в области разработки природных ресурсов и развития торговых путей.
Арктическое сотрудничество может стать частью политики по улучшению отношений между странами. При этом, как сообщают источники издания, США рассматривают это в качестве возможности ослабить связи между Россией и Китаем.
Однако, по мнению экспертов, эта цель Вашингтона недостижима, учитывая укрепление отношений между Москвой и Пекином в последние годы.
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