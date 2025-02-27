Экс-боксер нокаутировал женщину при выходе из лифта в Томске

Бывший боксер ударил женщину при выходе из лифта в Томске. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.

«Из подъезда дома по улице Енисейской с телесными повреждениями доставлена 44-летняя женщина. По предварительной информации, ее избил неизвестный», — уточняется в публикации.

Полиция оперативно отреагировала на сообщение о нападении. Изучив записи с камер видеонаблюдения, опросив свидетелей и проведя поквартирный обход, правоохранители быстро установили личность нападавшего — им оказался 43-летний мужчина, который ранее занимался боксом.

Выяснилось, что он спустился в лифте на первый этаж и заблокировал двери. В этом момент две женщины и ребенок ожидали лифт. Выйдя из кабины, мужчина неожиданно ударил одну из женщин по голове, в результате чего она потеряла сознание. Нападавший был задержан, возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

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