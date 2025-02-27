Участницу шоу «Голос» и сотрудницу салона красоты избили в центре Петербурга

На участницу шоу «Голос» Анастасию Бучковскую, известную под творческим псевдонимом STAISSY, напал нетрезвый мужчина в Петербурге. Она госпитализирована с различными травмами. Об этом рассказал источник 5-tv.ru.

Мужчина находился в баре на первом этаже здания на набережной канала Грибоедова, когда начал шуметь. Ему сделали замечание, попросив покинуть заведение. После этого он поднялся на второй этаж того же здания, где находился салон красоты и студия вокала, в котором преподает Бучковская. Там он вступил в конфликт с персоналом, после чего избил певицу и сотрудницу салона.

Вторая пострадавшая, работница салона красоты, в разговоре с 5-tv.ru сообщила, что мужчина якобы захотел сделать стрижку, но из-за его состояния ему отказали в услуге. Когда она попросила его покинуть заведение, он начал выражать недовольство. Затем он ушел, но через несколько минут вернулся и ударил девушку, когда она снова попросила его уйти.

Буйного мужчину задержали и доставили в полицейский участок. На допросе он сказал, что думал, что поднимается к себе домой, но попал в салон красоты.

Бучковская участвовала в 12-м сезоне шоу Голос» в команде певицы Zivert.

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