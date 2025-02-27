«Даже не извинились»: Александр Буйнов сбил пенсионерку на пешеходном переходе

Пострадавшая рассказала, что артист даже не подошел к ней.

Певец Александр Буйнов сбил пенсионерку на пешеходном переходе в Подмосковье. Как утверждает пострадавшая Алла Николаевна в беседе с 5-tv.ru, артист даже не поинтересовался ее состоянием и не пытался оказать помощь.

«Даже не извинились», — рассказывает женщина.

Авария произошла вечером 26 февраля в городе Апрелевка. Артист был за рулем внедорожника Lexus и наехал на пешеходном переходе на 61-летнюю женщину. Пострадавшая переходила дорогу по зебре.

Буйнов не стал скрываться с места ДТП, но долгое время не выходил из своего авто, говорит женщина. Лишь когда собравшиеся вокруг люди стали возмущаться, артист решил выйти и осмотреться. Однако к пострадавшей он вообще не подошел.

«Он вышел, посмотрел, что я лежу, и ушел за машину. Потом сел в машину, люди начали кричать: „Он сейчас уедет!“. Стали фотографировать номер машины. Видимо, понял, что все: он уже „попал“. Он немножко машину назад отогнал, вышел и стоял сначала около машины, потом отошел на тротуар, и ни разу ко мне даже не подошел», — говорит Алла Николаевна.

Женщина в данный момент находится в больнице с разрывом связок.

«Взяли анализы, вчера наложили гипс на ногу. Сегодня будет дообследование еще, потому что у меня очень сильно болит голова, тошнит, кружится все. Видимо, сотрясение еще есть», — говорит Алла Николаевна о своем состоянии.

Женщина также упомянула о том, что у артиста, как оказалось, есть 32 нарушения ПДД за прошлый год. Алла Николаевна считает, что такой человек не должен был вообще сидеть за рулем.

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