Набиуллина: текущий уровень ставки ЦБ необходим для снижения инфляции

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 22 0

В России наблюдается изменение факторов, влияющих на инфляцию.

Фото, видео: © РИА Новости/Григорий Сысоев

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В настоящее время ключевая ставка в России составляет 21% годовых. Это необходимо для достижения целевого показателя инфляции в 4%, как сообщила Эльвира Набиуллина, глава Центрального банка России, на ежегодной встрече с руководством регулятора, организованной Ассоциацией банков России.

«Уровень ключевой ставки у нас тот, который необходим для того, чтобы инфляция перестала ускоряться и стала снижаться к нашей цели 4%», — сказала она.

Набиуллина также отметила, что в России наблюдается изменение факторов, влияющих на инфляцию. В частности, Банк России видит первые признаки стабилизации на рынке труда. Кроме того, по мнению главы ЦБ, замедлению инфляции будет способствовать планируемая нормализация бюджетной политики государства в ближайшие три года.

Прежде, 14 февраля, Банк России оставил ключевую ставку на уровне 21% годовых. Решение о целесообразности ее повышения будет принято на ближайшем заседании 21 марта.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Центробанке рассказали о возможном возвращении Visa и Mastercard в Россию.

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