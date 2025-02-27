Блокадница из Петербурга стала жертвой мошенников

Задержан пособник аферистов, обманувших женщину на 13 миллионов рублей.

В Санкт-Петербурге задержали пособника телефонных мошенников, обманувших женщину, чье детство прошло в блокадном Ленинграде. Аферисты смогли убедить ее передать 13 миллионов рублей.

Пострадавшая рассказала, что ей позвонили, как потом оказалось, псевдосотрудники силового ведомства и дали инструкцию, как перевести деньги на якобы безопасный счет.

«Обязательно, говорили, заверните деньги в черный пакет. И человек уходил. Мне за это давали бумагу за печатями, что получили возврат такого-то числа и так далее», — рассказала пострадавшая.

Чтобы запугать пенсионерку, ей сказали, что отберут у нее квартиру, если она начнет жаловаться. В итоге доверчивая женщина отдала все свои накопления, но после все же обратилась в полицию.

Вскоре удалось найти курьера телефонных аферистов. Мужчину задержали в Ярославле. Сейчас он находится под стражей. Его заказчиков еще продолжают искать.