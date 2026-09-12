Леди Гага впервые стала матерью
Певицу и ее жениха Майкла Полански заметили вместе с новорожденным ребенком.
Фото: www.globallookpress.com/Ron Adar
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Американская поп-исполнительница Леди Гага впервые стала матерью. Артистка и ее жених, предприниматель Майкл Полански, попали в объективы папарацци с младенцем в Северной Калифорнии. Об этом сообщает Page Six.
Представители пары пока не раскрывали подробности появления ребенка на свет. Его имя, пол и точная дата рождения остаются неизвестными.
Ранее у певицы не было детей. При этом Леди Гага публично говорила о своем желании стать матерью. Появление артистки и ее избранника с новорожденным стало первым свидетельством пополнения в их семье.
Об отношениях Леди Гаги и Майкла Полански известно, что пара помолвлена. Другие обстоятельства рождения ребенка в присланном материале не приводятся.
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