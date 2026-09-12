«Я сделал для него очень многое»: Трамп упрекнул Карлсона в отсутствии симпатии

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 31 0

Президент США назвал журналиста нестабильным человеком, меняющим позицию в зависимости от ситуации.

За что Дональд Трамп обиделся на журналиста Такера Карлсона

Фото: www.globallookpress.com/Ron Sachs - CNP for NY Post

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Трамп заявил, что журналист Такер Карлсон никогда не питал к нему симпатии

Дональд Трамп высказался о своих отношениях с американским журналистом Такером Карлсоном в эфире радиостанции WABC. По словам президента США, тот никогда не испытывал к нему личной симпатии, несмотря на все, что Трамп якобы для него сделал.

«Я бы сказал, что я никогда на самом деле не нравился Такеру Карлсону. Хотя в каком-то смысле я сделал для него очень многое», — заявил глава государства.

Трамп охарактеризовал отношения с Карлсоном как непостоянные, назвав журналиста крайне нестабильным человеком, который меняет позицию в зависимости от обстоятельств. Он также сообщил, что окончательно прекратил общение с ним несколько месяцев назад из-за некорректных высказываний о процессах в стране, включая военный конфликт с Ираном, против которого Карлсон неоднократно выступал.

В последние месяцы Карлсон критиковал Израиль и внешнюю политику США на Ближнем Востоке. Безоговорочную поддержку еврейского государства он называл «вирусом разума», а Вашингтон обвинял в защите чужих границ и игнорировании интересов христиан в регионе.

Ранее Такер Карлсон заявил, что западные государства используют Украину для нанесения вреда России. По его словам, страна фактически является клиентом НАТО и инструментом для достижения чужих целей. Журналист отметил, что сменявшие друг друга администрации США способствовали сближению Украины с альянсом, и это привело страну к противостоянию с Россией.

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