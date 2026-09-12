Шесть человек погибли в результате ДТП с возгоранием в Приамурье

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 25 0

Водитель Nissan Infiniti выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota.

В Приамурье при ДТП с возгоранием погибли шесть человек

Фото: МАХ/Амурская полиция/mvd28

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В аварии с возгоранием машины в Амурской области погибли шесть человек

В Амурской области произошло смертельное ДТП с возгоранием автомобиля. Об этом сообщили представители Управления МВД РФ по региону в мессенджере МАКС.

Авария случилась около часа ночи (20:00 по московскому времени. — Прим. ред.) на 41-м километре автодороги Благовещенск — Гомелевка. По предварительным данным, водитель Nissan Infiniti выехал на встречную полосу, где столкнулся с Toyota Corona Premio. После удара Infiniti загорелся.

В результате происшествия четыре человека — водители и пассажиры обоих автомобилей — скончались на месте. Двух пассажиров Toyota доставили в больницу, но врачи не смогли их спасти. На месте работают следователи и оперативная группа, сотрудники устанавливают личности погибших.

Ранее, писал 5-tv.ru, губернатор Архангельской области Александр Цыбульский объявил 12 сентября 2026 года днем траура по погибшим в аварии на трассе М-8 «Холмогоры». В регионе приспущены флаги, отменены развлекательные мероприятия.

Трагедия произошла на границе Холмогорского и Приморского округов. Микроавтобус при обгоне столкнулся со встречным лесовозом, пострадал и легковой автомобиль. Погибли 13 человек, среди них дети. Восемь человек пострадали, пятеро находятся в тяжелом состоянии, трое — в крайне тяжелом.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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