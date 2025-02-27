В Кабмине предложили создать специальный портал с рейтингом автошкол

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Стефания Чашина
Стефания Чашина 36 0

Премьер-министр РФ Мишустин заявил о создании портала с рейтингом автошкол

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Их будут оценивать по нескольким критериям.

Правительство России выдвинуло инициативу о запуске информационного портала, на котором будет формироваться рейтинг автошкол. Соответствующее заявление сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Кабинета министров.

«Теперь качество таких учебных заведений будет оцениваться по определенным показателям, включая итоги сдачи экзаменов обучающихся, а также аварийные ситуации, в которых оказались выпускники конкретной школы. Эти данные станут размещаться на специальном информационном ресурсе, который будет для всех доступен и регулярно обновляться», — рассказал подробности о предлагаемых корректировках в действующее законодательство глава Кабмина.

Данное изменение, по мнению Михаила Мишустина, поспособствует более рациональному подходу к выбору автошколы.

Более того, премьер-министр заявил, что в результате внедрения объективного рейтинга повысится качество обучения и снизится количество аварий.

«Сделать более безопасными дороги для всех — и пешеходов, и водителей», — обозначил конечную цель Мишустин.

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